Nigeria: Box-Star Anthony Joshua in Unfall mit zwei Toten verwickelt

Der frühere Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua wird bei einem Verkehrsunfall in Nigeria verletzt. Die Polizei und der Promoter des 36-Jährigen äußern sich.
Der britische Box-Star Anthony Joshua ist in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt worden. Zwei Menschen seien bei dem Unglück in Nigeria ums Leben gekommen, berichteten mehrere englische und nigerianische Medien übereinstimmend - auch unter Berufung auf Behörden. Joshua selbst sei mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert worden, hieß es weiter.