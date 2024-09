Nierenwerte regelmäßig checken lassen: Forscherin: Nieren oft von „heimlicher Volkskrankheit“ betroffen

1 Urinprobe bei einer Diabetologin. Forscher raten, ab dem 45. Lebensjahr die Nierenwerte regelmäßig checken zu lassen (Symbolfoto). Foto: IMAGO/HalfPoint Images/IMAGO

Die Niere sei oft nicht auf dem Radar, beobachten Fachleute. Dabei betrifft die Chronische Nierenerkrankung hierzulande zehn Millionen Menschen - und viele wissen nichts davon. Entscheidend sei eine frühe Erkennung.











Auch wer sich gesund fühlt, sollte regelmäßig die eigenen Nierenwerte checken lassen: Dazu raten Medizinerinnen und Mediziner. Bei bekannten Volkskrankheiten wie Diabetes gebe es ab 35 Jahren routinemäßige Check-Ups, sagte Julia Weinmann-Menke am Freitag in Berlin. Bei der Chronischen Nierenerkrankung sei dies noch nicht der Fall, kritisierte die Leiterin der Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Nierentransplantation an der Mainzer Uniklinik.