Die Nachricht von Mette-Marits Lungentransplantation lenkt den Blick auf ein weiteres Mitglied des europäischen Hochadels: Prinz Daniel von Schweden lebt seit 2009 mit einer Spenderniere.
Die kürzlich erfolgte Lungentransplantation von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) sorgt für Aufsehen. Viele Royal-Beobachter erinnern sich in diesem Zusammenhang: Auch Prinz Daniel von Schweden (52) lebt seit dem Jahr 2009 mit einem Spenderorgan. Am 27. Mai unterzog sich der Ehemann von Kronprinzessin Victoria (48) damals am Universitätskrankenhaus Karolinska in Stockholm einer rund sechsstündigen Nierentransplantation. Die neue Niere stammte von seinem eigenen Vater, Olle Westling.