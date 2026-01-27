Von dem Streit mit ihrem ältesten Sohn hat sich Victoria Beckham ihren großen Auftritt in Paris nicht vermiesen lassen. Sie erhielt einen hohen französischen Kulturorden für ihr künstlerisches Schaffen. Ehemann David stärkte ihr den Rücken.
Victoria Beckham (51) ist am Montagabend in Paris von der französischen Kulturministerin zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres) ernannt worden. Dabei erhielt die Designerin nach der öffentlichen Abrechnung ihres ältesten Sohnes Brookyln (26) die demonstrative Unterstützung ihrer restlichen Familie. Vor allem Ehemann David (50) stand ihr vor Ort und via sozialen Netzwerken bei.