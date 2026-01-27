Von dem Streit mit ihrem ältesten Sohn hat sich Victoria Beckham ihren großen Auftritt in Paris nicht vermiesen lassen. Sie erhielt einen hohen französischen Kulturorden für ihr künstlerisches Schaffen. Ehemann David stärkte ihr den Rücken.

Victoria Beckham (51) ist am Montagabend in Paris von der französischen Kulturministerin zur Ritterin des Ordens der Künste und der Literatur (Chevalière de l'Ordre des Arts et des Lettres) ernannt worden. Dabei erhielt die Designerin nach der öffentlichen Abrechnung ihres ältesten Sohnes Brookyln (26) die demonstrative Unterstützung ihrer restlichen Familie. Vor allem Ehemann David (50) stand ihr vor Ort und via sozialen Netzwerken bei.

Händchen haltend unterwegs Bereits als sich die Familie zur Zeremonie aufmachte, zeigte das Paar entschlossene Verbundenheit: Händchen haltend verließen die Beckhams ihr Hotel. Begleitet wurden sie von ihren anderen drei Kindern Romeo (23), Cruz (20) und Harper (14) sowie den Freundinnen von Romeo und Cruz, Kim Turnbull und Jackie Apostel. Ein starkes Signal Richtung USA, wo sich Brooklyn und dessen Ehefrau Nicola Peltz (31) von der berühmten Familie losgesagt haben. Im Fokus von Brooklyns am 19. Januar erhobenen Vorwürfen steht Victoria Beckham. Sie habe mit ihm bei seiner Hochzeit "unangemessen" getanzt.

An ihrem großen Tag in Paris erhielt sie jedoch jede Menge Zuspruch von ihren Lieben. Das französische Kulturministerium ehrt mit dem Orden den Beitrag von Künstlern, Schriftstellern und Kulturschaffenden zu Kunst und Literatur. Zu den früheren Preisträgern gehören Zoe Saldaña, Selena Gomez, Jude Law und Denis Villeneuve.

Liebevolle Worte von David Beckham

In ihrer Dankesrede erwähnte das frühere Spice Girl ihre Kinder besonders und dankte ihnen dafür, dass sie "immer an meine Vision geglaubt haben". Ehemann David verfolgte die Zeremonie strahlend. Anschließend teilte er Fotos des Abends und schwärmte dazu an seine Frau gerichtet: "Wir sind so stolz auf dich und alles, was du erreicht hast." Niemand habe die Auszeichnung "mehr verdient als du". Dann betonte er noch: "Wir lieben dich."

Die Söhne Romeo und Cruz posteten am Montagabend ebenfalls ein Familienfoto in ihren Instagram-Storys. Romeo schrieb dazu: "Stolz auf dich, Mama."