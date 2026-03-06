Niemand interessiert sich dafür: Opernhäuser kontern Timothée Chalamets Spott

Oper und Ballett seien Kunstformen ohne echtes Publikum, behauptete Timothée Chalamet. Die Kulturszene kontert schlagfertig: Von der Bayerischen Staatsoper bis zur Met in New York hagelt es spitze Einladungen und ausverkaufte Säle als Beweis.
Hollywoodstar Timothée Chalamet (30) hat mit einer beiläufigen Bemerkung die internationale Kulturszene gegen sich aufgebracht. In einem Gespräch mit seinem Schauspielkollegen Matthew McConaughey (56) über die Zukunft der Filmbranche zog Chalamet einen Vergleich, der insbesondere bei Opern- und Ballettbegeisterten für Empörung sorgte. Nun reagieren die großen Häuser - auch im deutschsprachigen Raum - mit einer Mischung aus Ironie und Kritik.