Prinz Julian von Schweden feiert am 26. März seinen fünften Geburtstag. Seine Eltern Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia veröffentlichen zu diesem Anlass wieder Fotos ihres jüngsten Sohnes auf Instagram.
Partystimmung im schwedischen Königshaus: Prinz Julian, der jüngste Sohn von Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41), feiert am 26. März 2026 seinen fünften Geburtstag. Wie es bei den schwedischen Royals gute Tradition ist, haben die stolzen Eltern den Tag mit neuen Fotos des Geburtstagskinds auf ihrem offiziellen Instagram-Account gewürdigt.