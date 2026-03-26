Prinz Julian von Schweden feiert am 26. März seinen fünften Geburtstag. Seine Eltern Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia veröffentlichen zu diesem Anlass wieder Fotos ihres jüngsten Sohnes auf Instagram.

Partystimmung im schwedischen Königshaus: Prinz Julian, der jüngste Sohn von Prinz Carl Philip (46) und Prinzessin Sofia (41), feiert am 26. März 2026 seinen fünften Geburtstag. Wie es bei den schwedischen Royals gute Tradition ist, haben die stolzen Eltern den Tag mit neuen Fotos des Geburtstagskinds auf ihrem offiziellen Instagram-Account gewürdigt.

Das Bild zeigt Julian in einem grünen Polohemd, den Kopf verspielt an einen silberfarbenen Luftballon gelehnt. Im Hintergrund zeichnet sich ein festlich gedeckter Tisch ab. Dazu schreiben Carl Philip und Sofia schlicht: "Heute feiern wir unseren geliebten Julian, der 5 Jahre alt wird."

Ein zweites Foto von dem selben Setting, diesmal in Schwarz-Weiß, teilte das Prinzenpaar in seiner Instagram-Story. Auch hier posiert Julian mit einem Luftballon und blickt mit seinen großen, ausdrucksstarken Augen in die Kamera.

Seit Kurzem großer Bruder

Julian kam am 26. März 2021 in Danderyd nahe Stockholm zur Welt und war damals das dritte Kind von Carl Philip und Sofia - nach Prinz Alexander, der im April zehn Jahre alt wird, und Prinz Gabriel, der im August neun wird. Zur Geburt Julians hatte Sofia damals auf Instagram geschrieben: "Das Leben hat mir nicht nur einen, sondern gleich vier wunderschöne Prinzen geschenkt."

Mittlerweile ist die Familie noch größer: Im vergangenen Jahr kam Prinzessin Ines zur Welt. Das Quartett wächst zusammen mit Hündin Siri in der Villa Solbacken auf der Stockholmer Insel Djurgården auf. In der schwedischen Thronfolge steht Julian derzeit hinter seiner Tante Kronprinzessin Victoria und deren beiden Kindern, seinem Vater und seinen Brüdern an siebter Stelle.