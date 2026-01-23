Niederstetten im Main-Tauber-Kreis: Urkundenfälschung im Amt? Bürgermeisterin verurteilt

Eine Bürgermeisterin muss vor Gericht, weil sie einen Ratsbeschluss zu ihren Gunsten geändert haben soll. Angeklagt ist sie wegen Urkundenfälschung. Nun fiel das Urteil.
– Weil sie ein Gemeinderatsprotokoll zu ihren Gunsten geändert hat, ist die Bürgermeisterin von Niederstetten (Main-Tauber-Kreis), Heike Naber, zu einer Geldstrafe von 15.000 Euro verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen sprach sie der Urkundenfälschung schuldig. Die parteilose Kommunalpolitikerin wurde zu 150 Tagessätze à 100 Euro verurteilt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig.