Niedersachsen: Zwei Tote bei Explosion auf Campingplatz

1 Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Mobilheim bereits in Flammen. (Symbolbild) Foto: dpa/Sina Schuldt

Ein Mobilheim auf einem Campingplatz brennt, Gasflaschen explodieren - und zwei Menschen sterben. Nach Polizeiangaben handelt es sich vermutlich um die Bewohner, ein Ehepaar.











Link kopiert



Bei einer Explosion auf einem Campingplatz in Munster in Niedersachsen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Am Dienstag sei ein sogenanntes Mobilheim, eine Art transportables kleines Wohnhaus, explodiert, sagte ein Polizeisprecher. Bei den Opfern dürfte es sich um die Bewohner, ein Ehepaar, handeln – beide waren 83 Jahre alt. Die Ursache war zunächst unklar.