Niedersachsen: Vater lässt elfjährigen Sohn Auto fahren

Ein Vater hat im niedersächsischen Westerstede seinen elfjährigen Sohn sein Auto fahren lassen. Wie die Polizei in Oldenburg am Sonntag berichtete, wurden die Beamten am Samstagnachmittag von einer Spaziergängerin informiert, die den Wagen mit dem Kind am Steuer auf einer Straße gesichtet hatte. Polizisten machten den Mann daraufhin aus und fuhren zu ihm nach Hause.