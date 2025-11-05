Niedersachsen: Tödliche Polizeischüsse in Oldenburg - Anklage erhoben

"Das war purer Rassismus" Comedian Tutty Tran macht rassistischen Angriff öffentlich

Comedian Tutty Tran spricht offen über einen rassistisch motivierten Angriff in Berlin. Auf Instagram zeigt er seine Verletzungen und macht deutlich: Hass wird ihn nicht zum Schweigen bringen - er setzt weiter auf Humor, Haltung und Sichtbarkeit.