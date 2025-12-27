Niedersachsen: Tödliche Messerstiche an Haustür - Ex-Partner stellt sich

Eine vierfache Mutter wird in Niedersachsen an ihrer Wohnungstür mit Messerstichen verletzt. Die 40-Jährige stirbt im Krankenhaus. Nach einer Woche stellt sich ihr Ex-Partner.
Mehr als eine Woche nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Niedersachsen hat sich der tatverdächtige Ex-Partner der Polizei gestellt. Der 57-Jährige sei mit einem Rechtsanwalt zum Amtsgericht in Buxtehude gekommen, teilte die Polizei mit. Dort wurde er aufgrund eines bereits zuvor ergangenen Haftbefehls festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, seine 40-jährige Ex-Partnerin in Apensen getötet zu haben.