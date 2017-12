Auetal in Niedersachsen Reisebus mit 47 Menschen bei Glätte umgekippt

Von red/dpa 10. Dezember 2017 - 21:58 Uhr

Die Polizei im im Landkreis Schaumburg hatte es am Sonntagabend mit einem umgekippten Reisebus zu tun. Foto: dpa

Vermutlich wegen Schnee und Glätte ist ein Reisebus, in dem 47 Menschen saßen, am Sonntagabend auf einer Landstraße in Niedersachsen umgekippt.

Auetal - Ein mit 47 Menschen besetzter Reisebus ist am Sonntagabend vermutlich wegen Schnee und Glätte umgekippt. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall auf einer Landstraße in Niedersachsen im Landkreis Schaumburg leicht verletzt und zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte.

Schwerverletzte gab es nicht. Die Feuerwehr entfernte eine Scheibe des Busses, damit die Menschen aus dem Bus klettern konnten. Bei der Reisegruppe handelte es sich nach Polizeiangaben um Senioren. Ein Ersatzbus wurde bereitgestellt.