Ein 51-Jähriger lernt eine Frau über das Internet kennen und verabredet sich mit ihr zu einem Liebesspiel in einem Wald in Niedersachsen – doch das läuft anders, als von ihm erwartet.









Ein Liebesspiel in einem Wald in Niedersachsen hat für einen 51-Jährigen hilflos in Fesseln geendet. Ein zufällig vorbeifahrender Radler und ein Jäger hörten am Mittwochabend im Schaumburger Wald zwischen Meinsen und Cammer Rufe und entdeckten abseits eines asphaltierten Waldwegs einen gefesselten Mann, wie die Polizei in Bückeburg am Freitag berichtete.