Niedersachsen: Kind kommt neben Autobahn zur Welt: Polizei sperrt Auffahrt

1 Die Polizei sperrte die Auffahrt. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa/Bernd Weißbrod

Ein Mädchen ist neben einer Autobahnauffahrt zur Welt gekommen. Mutter und Vater schafften es nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus und hielten auf einem Grünstreifen an.











In Niedersachsen ist ein Kind auf einer Grünfläche neben einer Autobahnauffahrt zur Welt gekommen. Wie die Polizei in Delmenhorst mitteilte, schafften es eine in den Wehen liegende 33-Jährige und ihr Ehemann am Freitag nicht mehr rechtzeitig ins Krankenhaus. Der Mann stoppte das Auto deshalb kurzerhand bei Wardenberg im Bereich einer Auffahrt auf die Autobahn 29, wo das Mädchen geboren wurde.