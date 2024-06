1 Ein Sonarboot der Polizei fährt während der Suche nach Arian Ende April auf der Oste. Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Die im Landkreis Stade gefundene Kinderleiche ist laut Polizeiangaben „wahrscheinlich Arian“.











Link kopiert



Bei der im Landkreis Stade in Niedersachsen gefundenen Kinderleiche handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den seit Wochen verschwundenen Jungen Arian. Die Ermittler halten „einen Zusammenhang mit dem seit April verschwunden, sechsjährigen Arian aus Elm bei Bremervörde für wahrscheinlich“, teilte die Polizei in Rotenburg am Dienstagmorgen mit.