Zeugen finden einen auf der Straße liegenden Mann, der schwere Verletzungen aufweist. Versuche, ihn wiederzubeleben, bleiben erfolglos. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.
In der niedersächsischen Gemeinde Seevetal ist ein leblos auf der Straße liegender Mann entdeckt worden, der schwere Verletzungen aufwies. Versuche, den 31-jährigen Mann aus Hamburg in der Nacht wiederzubeleben, blieben erfolglos, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei geht eigenen Angaben zufolge von einem Tötungsdelikt aus. Der Mann sei durch die Einwirkung von Gewalt gestorben.