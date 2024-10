Elf Verletzte nach Brand in Geisterbahn auf Volksfest

Bei einem Brand in einer Geisterbahn auf einem Volksfest im niedersächsischen Leer sind elf Menschen verletzt worden. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar.











Bei einem Brand in einer Geisterbahn auf einem Volksfest im niedersächsischen Leer sind elf Menschen verletzt worden. Das Feuer in dem Fahrgeschäft auf dem Gallimarkt brach am Sonntagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache aus, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehr evakuierte daraufhin die Geisterbahn.