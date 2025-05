Niedersachsen: 33-Jähriger ersticht frühere Partnerin auf Parkplatz

1 Die Beamten nahmen den Verdächtigen fest. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Ein 33 Jahre alter Mann soll auf einem Parkplatz im niedersächsischen Nienburg seine ehemalige, 37 Jahre alte Partnerin erstochen und danach Polizisten mit einem Messer bedroht haben.











Ein 33-Jähriger hat auf einem Parkplatz im niedersächsischen Nienburg seine frühere Partnerin erstochen und später auch Polizisten mit einem Messer bedroht. Wie die örtliche Polizei am Dienstag mitteilte, ging am Montagabend ein Notruf wegen des Angriffs auf das 37-jährige Opfer ein. Der Angreifer stieg bereits währenddessen in ein Auto und flüchtete vom Tatort.