Niedersachsen: 17-Jähriger verliert Hand durch Böller

1 Der 17-Jährige verlor seine rechte Hand durch einen Böller. (Symbolbild) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Der Jugendliche verliert bei einer Geburtstagsfeier in Niedersachsen durch Pyrotechnik aus dem Profibereich seine rechte Hand. Die Polizei warnt vor unsachgemäßem Umgang.











Beim unsachgemäßen Zünden von Profi-Pyrotechnik auf einer Geburtstagsfeier in Niedersachsen hat ein 17-Jähriger seine rechte Hand verloren. Der Feuerwerkskörper explodierte am späten Samstagabend in der Hand des Jugendlichen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Ein weiterer 17-Jähriger erlitt leichte Verletzungen.