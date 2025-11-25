Niedersachsen: 15-Jähriger liefert sich nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei

1 Verfolgungsjagd in Niedersachsen (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein 15-Jähriger aus Niedersachsen hat sich am Steuer eines Autos eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Auf seiner Flucht durch teils dichten Nebel erreichte er Geschwindigkeiten von mehr als hundert Stundenkilometern, wie die Polizei in Osnabrück am Dienstag mitteilte. Demnach wollte eine Streife das Auto in der Nacht zum Dienstag auf einem Parkplatz in Bramsche kontrollieren, der Fahrer fuhr aber rasant los.