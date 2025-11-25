Niedersachsen: 15-Jähriger liefert sich nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei
Verfolgungsjagd in Niedersachsen (Symbolbild) Foto: Lino Mirgeler/dpa/Lino Mirgeler

Ein 15-Jähriger aus Niedersachsen liefert sich am Steuer eines Autos eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei. Er erreicht Geschwindigkeiten von über hundert Stundenkilometern.

Ein 15-Jähriger aus Niedersachsen hat sich am Steuer eines Autos eine nächtliche Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Auf seiner Flucht durch teils dichten Nebel erreichte er Geschwindigkeiten von mehr als hundert Stundenkilometern, wie die Polizei in Osnabrück am Dienstag mitteilte. Demnach wollte eine Streife das Auto in der Nacht zum Dienstag auf einem Parkplatz in Bramsche kontrollieren, der Fahrer fuhr aber rasant los.

 

In Nortrup stoppte er schließlich abrupt und gab die Flucht auf. Sein Beifahrer flüchtete zu Fuß, erschien aber später zusammen mit seiner Mutter bei der Polizei. Er war erst 13 Jahre alt. Bei der Verfolgungsjagd wurde niemand gefährdet. Gegen den 15-Jährigen wurden Ermittlungen eingeleitet.

 