Internationaler Gerichtshof: UN-Gericht: Israels Siedlungspolitik ist illegal

1 Pro-israelische Demonstranten protestieren vor dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen. Der Internationale Gerichtshof legte eine Rechtsgutachten zur Besatzung Israels der palästinenischen Gebiete vor. Foto: Lina Selg/ANP/dpa

Fast 60 Jahre hält Israel palästinensische Gebiete besetzt. Das aber ist ein Verstoß gegen internationales Recht, sagt das höchste UN-Gericht. Das Rechtsgutachten hat hohe Brisanz.











Den Haag - Die israelische Besatzung palästinensischer Gebiete ist nach Auffassung des höchsten UN-Gerichts unrechtmäßig. Auch die israelische Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten verstoße gegen internationales Recht. Israel mache sich faktisch der Annektierung schuldig, stellt der Internationale Gerichtshof in Den Haag in einem Rechtsgutachten fest.