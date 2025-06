Niederlande: So geht es Prinzessin Amalia nach dem Reitunfall

So geht es Prinzessin Amalia nach dem Reitunfall

1 Prinzessin Amalia ist gestürzt. Foto: Sem Van Der Wal/ANP/dpa/Sem Van Der Wal

Entwarnung nach dem Reitunfall von Prinzessin Amalia. Nach der Operation eines gebrochenen Arms kann sie schon bald aus der Klinik. Ein Familientermin aber muss verschoben werden.











Die nach einem Sturz vom Pferd wegen eines gebrochenen Arms operierte niederländische Kronprinzessin Amalia (21) befindet sich auf dem Weg der Besserung. Die Operation am Dienstag sei gut verlaufen und die Prinzessin bleibe zur Kontrolle noch bis Donnerstag in der Universitätsklinik in Utrecht, teilte das Königshaus mit.