Niederlande: Niederlande bekommen wohl einen First Gentleman

Die Niederlande haben gewählt und bekommen einen neuen Ministerpräsidenten. Beste Aussichten hat der linksliberale Rob Jetten. Und er bringt noch jemanden mit.
Den Haag - Die Niederlande bekommen einen neuen Ministerpräsidenten, wahrscheinlich den 38 Jahre alten Linksliberalen Rob Jetten. Und mit ihm gibt es dann auch zum ersten Mal einen First Gentleman. Es ist der 28 Jahre alte Nicolás Keenan, geboren in Buenos Aires, und professioneller Hockey-Spieler. Jettens Verlobter kommt - genau wie Königin Máxima - aus Argentinien.