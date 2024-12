Niederlande: Nach Explosion in Den Haag: Suche nach Vermissten dauert an

Nach Explosion in Den Haag: Suche nach Vermissten dauert an

2 Nach der Explosion eines Mehrfamilienhauses in Den Haag sind inzwischen fünf Todesopfer geborgen worden. Foto: Phil Nijhuis/AP/dpa

Nach einer Explosion stürzt ein Mehrfamilienhaus in Den Haag teils ein und Feuer bricht aus. Fünf Tote werden geborgen. Am Tag danach dauern die Bergungsarbeiten an - und die Ermittlungen.











Den Haag - Einen Tag nach einer schweren Explosion in einem Mehrfamilienhaus im niederländischen Den Haag mit fünf Toten dauert die Suche nach weiteren Opfern an. Die Rettungskräfte seien die ganze Nacht über mit dem Beseitigen der Trümmer des eingestürzten Gebäudes beschäftigt gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Am Morgen sei damit begonnen worden, die Keller auszupumpen. Die Arbeiten würden voraussichtlich im Laufe des Tages fortgesetzt. Wie viele Menschen noch unter den Trümmern vermutet werden, ist nicht bekannt.