Harry P. muss vor Gericht. (Symbolbild)

Harry P. ist nach Ansicht der niederländischen Staatsanwaltschaft ein berüchtigter Drogenboss. Der Angeklagte nutzte seine Redezeit im Gerichtssaal indes, um seiner Freundin einen Antrag zu machen.









Ein Angeklagter hat in den Niederlanden seinen Strafprozess für eine ungewöhnliche Aussage genutzt: Der mutmaßliche Drogenboss Harry P. machte von der Anklagebank aus am Montag in ‚s-Hertogenbosch seiner Freundin einen Heiratsantrag, wie Reporter am Montag berichteten.