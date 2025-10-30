Wahl in den Niederlanden: Schlappe für Wilders - Linksliberaler Jetten Wahlsieger

Der 38-jährige Rob Jetten gewinnt mit seiner linksliberalen D66 die Parlamentswahl in den Niederlanden, der Rechtspopulist Wilders muss laut Hochrechnung eine Schlappe hinnehmen.
Den Haag - Der linksliberale und proeuropäische Politiker Rob Jetten hat einer Hochrechnung zufolge die Parlamentswahl in den Niederlanden gewonnen. Seine Partei Demokraten 66 (D66) kann demnach mit 27 der 150 Sitze im Parlament rechnen. Im Wahlkampf hatte Jetten auf eine positive Botschaft von neuem Elan und ergebnisorientierter Zusammenarbeit gesetzt. Sollte er neuer Regierungschef werden, wäre er der jüngste in der niederländischen Geschichte.