Niederlande gegen deutsche Nationalmannschaft Kombinationssicherer Mark Uth – fehlerhafter Jérôme Boateng

Von Marco Seliger 13. Oktober 2018 - 22:53 Uhr

Die deutsche Nationalelf verliert das Auswärtsspiel in der Nations League gegen die Niederlande in Amsterdam – wir liefern die Einzelkritik der deutschen Spieler.





15 Bilder ansehen

Amsterdam - Das war nichts in Amsterdam: Nach starkem Beginn ließ das Team von Bundestrainer Joachim Löw nach dem niederländischen Führungstor nach – und kassierte mit dem 0:3 die erste Niederlage in der Nations League.

In Paris stehen die Deutschen unter Druck

Löws Team hat nun nach dem 0:0 gegen die Franzosen zum Auftakt erst einen Punkt auf dem Konto und steht an diesem Dienstag beim Rückspiel gegen den Weltmeister in Paris unter Druck. In Amsterdam kamen 14 Spieler zum Einsatz – klicken Sie sich durch die Einzelkritik.