1 Häuser in Utrecht sind nach einer Explosion vom Donnerstag stark beschädigt. Foto: Laurens Niezen/ANP/dpa

Ein lauter Knall schreckt Anwohner in der niederländischen Stadt Utrecht auf. Dann bricht ein Feuer aus. Der Schaden ist groß.











Utrecht - Durch eine Explosion und ein Feuer im Zentrum der niederländischen Stadt Utrecht sind vier Menschen leicht verletzt worden. Ursache des Feuers war vermutlich eine Gasexplosion, teilten die Behörden in Utrecht mit. Rettungsdienste und Spürhunde hatten die ganze Nacht nach Opfern gesucht. Doch es wurden weder Verletzte noch Tote gefunden, teilte ein Sprecher der Behörden mit.