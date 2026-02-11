Niederlande: Cees Nooteboom - Der reisende Poet Europas ist tot

Cees Nooteboom packte immer wieder aufs Neue seine Koffer. Reisen waren die Grundlage des Werks des Schriftstellers. Dafür wurde er international gerühmt.
Amsterdam - Warum reisen Sie so viel? Immer wieder musste der Schriftsteller Cees Nooteboom diese Frage beantworten. "Auf Reisen lernt ein Mensch sich selbst kennen", zitierte der Niederländer einmal einen arabischen Philosophen. Doch wurde er selbst gerade mit seinen Reisebüchern und Romanen auch ein Chronist Europas. Nun starb Nooteboom im Alter von 92 Jahren in seiner Wahlheimat, der spanischen Insel Menorca.