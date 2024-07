Niederlande bei der EM 2024: Renaissance in Orange

Renaissance in Orange

1 Cody Gakpo (li.) hat bei dieser EM bereits drei Tore erzielt – eines davon gegen Rumänien. Foto:

Im Achtelfinale entfalten die Niederlande erstmals bei dieser EM ihre geballte Offensivpower. Was mit der Rückkehr zum traditionellen 4-3-3-System zu tun hat. Und mit Cody Gakpo, der noch zum großen Star des Turniers werden könnte.











Holländern wird ja gemeinhin eine fröhliche Lebensart zugesagt. Genauso gelten sie, zumindest aus Sicht ihrer Nachbarn aus Belgien, als geizig. Was hierzulande weniger bekannt ist. Am Dienstag in München stellten sie genau das unter Beweis. Die Niederländer geizten – und zwar mit Toren.