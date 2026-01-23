Niederlande: Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energien

1 Werbung für Fleisch oder Flugreisen ist bald in Amsterdam vielerorts verboten. (Archivfoto) Foto: Jerry Lampen/dpa

Klimaschutz in Amsterdam: Keine Werbung mehr in Straßen und an Haltestellen für Hamburger oder Flugreisen. Laut Stadt eine Premiere.











Amsterdam - Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energie. Ab diesem Sommer darf an Straßen, Plätzen und Haltestellen keine Werbung mehr gemacht werden für etwa Hamburger, Kreuzfahrten, Dieselautos oder Flugreisen. Eine Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Verbot zu. Nach Angaben der Stadt ist Amsterdam die erste Hauptstadt der Welt, die Fleisch-Reklame verbietet.