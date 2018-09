Bundesliga-Auftakt Was der VfB Stuttgart bisher aus vergeigten Saisonstarts machte

Von red/fga 05. September 2018 - 11:52 Uhr

Bedeuten zwei Niederlagen zum Bundesliga-Auftakt schon eine verkorkste Saison? Wir haben uns andere vergeigte Saisonstarts des VfB Stuttgart angesehen – manchmal ging es danach durchaus bergauf.





Stuttgart - Vier Mal ist es in der Bundesliga-Geschichte passiert, dass der VfB Stuttgart mit zwei Niederlagen oder mehr in die Saison startet. Wie ging es in diesen Fällen weiter? Bedeutet ein Fehlstart immer, nicht mehr aus dem Tabellenkeller rauszukommen? Werfen wir einen Blick auf die Geschichte der VfB-Fehlstarts und was daraus wurde.

Zwei Niederlagen und vier Gegentore ohne eigenen Treffer sind ja kein Traumstart in die Bundesliga-Saison – aber bedeuten muss das noch nichts. Es gab Saisonsstarts, die hatte der VfB noch vehementer versemmelt und nicht zwingend bedeutete das eine Katastrophe am Saisonende. Und die schlechtesten Starts erwischten ohnehin andere Teams.