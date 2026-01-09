Niederlage vor Gericht: Salt-N-Pepa scheitern mit Klage gegen Universal Music

Das legendäre Hip-Hop-Duo Salt-N-Pepa wollte die Rechte an seinen Hits wie "Push It" und "Shoop" zurückbekommen - und scheiterte nun vor Gericht. Eine Bundesrichterin wies die Klage gegen die Universal Music Group ab.
Salt-N-Pepa haben im Rechtsstreit um ihre größten Hits eine Niederlage erlitten. Eine Bundesrichterin in New York wies laut "People" am Donnerstag die Klage des legendären Hip-Hop-Duos gegen die Universal Music Group (UMG) ab. Die Richterin urteilte, dass Cheryl "Salt" James (59) und Sandra "Pepa" Denton (59) keinen plausiblen Anspruch auf die umstrittenen Urheberrechte und Masteraufnahmen nachweisen konnten.