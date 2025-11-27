Lieber jetzt als im Frühjahr? Die Serie von 18 Spielen ohne Niederlage endet für den FC Bayern in London. Statt über Manuel Neuers Fehler zu sprechen, schauen die Münchner aufs große Ganze.
London - Er hätte sich über den kleineren und den größeren Fehler von Manuel Neuer aufregen können, über das Ende einer Serie, oder generell über diese erste Saisonniederlage. Aber nein, der Vorstandschef des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, griff nach dem 1:3 in der Champions League beim FC Arsenal während der knapp sechs Kilometer langen Fahrt vom Stadion zum Mitternachtsbankett erst einmal zum Smartphone.