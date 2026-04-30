"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist zurück. Im Finalspiel der Auftaktepisode zur neuen Staffel ging es diesmal um nicht weniger als Moderator Steven Gätjen.
"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist in die Frühjahrsstaffel 2026 gestartet. Am Mittwochabend maßen sich die TV-Entertainer Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) einmal mehr mit ihrem Arbeitgeber, "Herr ProSieben". Zu gewinnen gab es, wie Fans und langjährige Zuschauer des Formats wissen, wie gewohnt 15 Minuten Sendezeit am Folgetag.