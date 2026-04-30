"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist zurück. Im Finalspiel der Auftaktepisode zur neuen Staffel ging es diesmal um nicht weniger als Moderator Steven Gätjen.

"Joko & Klaas gegen ProSieben" ist in die Frühjahrsstaffel 2026 gestartet. Am Mittwochabend maßen sich die TV-Entertainer Joko Winterscheidt (47) und Klaas Heufer-Umlauf (42) einmal mehr mit ihrem Arbeitgeber, "Herr ProSieben". Zu gewinnen gab es, wie Fans und langjährige Zuschauer des Formats wissen, wie gewohnt 15 Minuten Sendezeit am Folgetag.

Finalspiel "Was krachen Sachen?" Den Weg zum Finale meisterten Heufer-Umlauf und Winterscheidt souverän. Ganze vier Vorteile konnte sich das Duo erspielen, wobei vier Promis für das Team ProSieben angetreten waren: der Schauspieler Edin Hasanovic, Moderatorin Katrin Bauerfeind sowie die No-Angels-Sängerinnen Sandy Mölling und Jessica Wahls.

Dann stand das Finale an - mit einem amüsanten Spieleinsatz. Während Winterscheidt und Heufer-Umlauf bei einem Sieg selbstverständlich ihre 15 Minuten Sendezeit erhalten hätten, würde bei einer Niederlage Moderator Steven Gätjen für die nächste Ausgabe der Show in ihr Team wechseln, sämtliche Spiele inklusive des Finales mit ihnen bestreiten.

Wird aus dem Duo ein Trio?

Erkennen musste das Duo im Finalspiel "Was krachen Sachen?" verschiedene Gegenstände. Einer der beiden Spieler musste auf einem Sessel mit dem Rücken zu einem Tisch sitzen und sich ganz auf sein Gehör verlassen. Die andere Person, zunächst Joko Winterscheidt, wischte Gegenstände von ebenjenem Tisch, wobei mit einem einzelnen Gegenstand gestartet wurde und in jeder der sieben Runden je einer mehr dazukam.

Doch nach einem ordentlichen Beginn - Klaas Heufer-Umlauf erkannte einen Bowling-Pin und auch in den Folgerunden zwar nicht alle, aber immer noch einige der Gegenstände an dem Klang, den sie beim fallen machten - erwies sich das Finalspiel gerade bei einer ganzen Reihe an vom Tisch gewischten Gegenständen als zu schwierig, da alle im gleichen Moment einen Ton erzeugten und so nicht mehr auseinanderzuhalten waren. Da half auch der Wechsel zwischen Heufer-Umlauf und Winterscheidt nichts. Nur 13 der benötigten 16 Punkte konnte das Duo erringen. Das Finale ging verloren - und in der nächsten Ausgabe von "Joko & Klaas gegen ProSieben" wird ein Trio antreten. Noch unklar ist derzeit, wer dann die Moderation übernehmen wird.