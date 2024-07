Niederlage im EM-Viertelfinale gegen Spanien: Chance für eine neue Generation

1 Bundestrainer Nagelsmann tröstet nach der Niederlage gegen Spanien Joshua Kimmich. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Jerry Andre

Deutschland scheidet im Viertelfinale der Fußball-EM aus, doch das reformierte Team ist nicht am Ende, meint unser Reporter Carlos Ubina.











Link kopiert



Die deutschen Fußballfans singen ja gerne davon, nach Berlin fahren zu wollen. Auch während der EM war der Stadionhit zu hören, in enger Verbundenheit mit der Nationalmannschaft. Nur: diesmal erklang das Anhänger-Lied nicht, denn es war in Stuttgart Endstation. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wurde von Spanien ausgebremst. In einem Viertelfinale, das vieles versprach – und an Spannung alles hielt. Das 1:2 nach Verlängerung versperrt somit zwar den Weg zum finalen Sehnsuchtsort des Heimturniers, aber das reformierte Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann ist keinesfalls am Ende angekommen.