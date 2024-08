Niederlage gegen USA: Fußballerinnen spielen um Olympia-Bronze

1 Enttäuschung bei den deutschen Frauen Foto: dpa/Laurent Cipriani

In der Nachspielzeit platzt der Traum der deutschen Fußballerinnen um den ganz großen Wurf bei den Olympischen Spielen. Das Team muss sich den USA geschlagen geben.











Die deutschen Fußballerinnen spielen bei den Olympischen Spielen um die Bronzemedaille. Das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch verlor in Lyon das Halbfinale gegen die USA mit 0:1 (0:0, 0:0) nach Verlängerung. Den entscheidenden Treffer für den Rekord-Weltmeister erzielte Sophia Smith in der 95. Minute. Bereits in der Vorrunde hatte die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes mit 1:4 gegen die USA verloren.