Niederlage gegen Tottenham: Extrem bitter: Hoffenheim vor Europa-League-Aus

Sinsheim - Die TSG 1899 Hoffenheim ist gegen Tottenham Hotspur böse für eigene Fehler bestraft worden und steht in der Europa League unmittelbar vor dem Aus. Das Team von Trainer Christian Ilzer verlor am Donnerstagabend mit 2:3 (0:2) und hat damit nur noch eine Resthoffnung auf das Weiterkommen in Europas zweithöchstem Fußball-Vereinswettbewerb. Voraussetzung ist ein Erfolg beim RSC Anderlecht am kommenden Donnerstag.