Niederlage gegen Portugal: Nations League: Zehn Millionen schauen DFB-Niederlage

1 Robin Koch (l.) im Zweikampf mit Cristiano Ronaldo: Rund zehn Millionen Menschen schalteten im ZDF die Niederlage der DFB-Elf ein. Foto: Marco Steinbrenner/DeFodi Images/ddp

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo hat die Titelambitionen der deutschen Fußballnationalmannschaft in der Nations League beerdigt. Rund zehn Millionen Menschen sahen im ZDF bei der DFB-Pleite zu.











König Fußball regiert wieder einmal, so auch den Mittwochabend im TV: Fast genau zehn Millionen Menschen sahen am gestrigen 4. Juni die 1:2-Niederlage Deutschlands gegen Portugal im ZDF. Das Zweite sicherte sich damit den Tagessieg in Sachen Quote, während es für die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League nach dieser Halbfinal-Niederlage nun nur noch um Platz drei geht.