Niederlage gegen Crailsheim: GSV Pleidelsheim ist auch in Unterzahl auf Augenhöhe

1 Der eingewechselte Keeper Niklas Wegner parierte zweimal stark. Foto: avanti

Der Fußball-Landesligist spielt 65 Minuten zur zu zehnt und unterliegt dem TSV Crailsheim knapp mit 0:1 (0:0).











Wieder kein Erfolgserlebnis gegen den TSV Crailsheim: Zum Auftakt der Rückrunde in der Landesliga unterlag der GSV Pleidelsheim dem TSV am Samstag auf eigenem Platz mit 0:1. Schon am ersten Spieltag war man knapp 1:2 unterlegen. Dabei wäre diesmal durchaus etwas drin gewesen für die Gelb-Schwarzen. Und das, obwohl sie 65 Minuten in Unterzahl agierten. Torhüter Magnus Schüler hatte bei einem Abstoß versehentlich einen Crailsheimer Spieler „abgeschossen“, wofür er die Rote Karte sah. Für Ersatzkeeper Niklas Wegner wurde Kevin Lang ausgewechselt.