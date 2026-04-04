Niederlage gegen Borussia Dortmund: VfB verliert trotz Überlegenheit

Das Spitzenspiel am Samstagabend hält nicht, was die Paarung versprach. Der BVB findet offensiv lange nicht statt - und schlägt dann in der Nachspielzeit gegen den VfB Stuttgart zu.
Karim Adeyemi und Julian Brandt haben Borussia Dortmund in einem lange chancenarmen Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga zum Sieg beim VfB Stuttgart geführt. In der Nachspielzeit trafen die beiden eingewechselten Offensivspieler zum 2:0 (0:0). Bei den ersten richtigen Torchancen der Dortmunder (90.+4 und 90.+6) schlug das Team von Trainer Niko Kovac am Ende doch noch zu.