Niederlage für Edmonton Oilers: Draisaitls Déjà-vu: Panthers wieder Stanley-Cup-Sieger

1 Leon Draisaitl verpasste den Triumph. Foto: IMAGO/Imagn Images/IMAGO/Sam Navarro

Wie im vergangenen Jahr unterliegen die Oilers den Florida Panthers in der Finalserie um den Stanley Cup. Leon Draisaitls Traum platzt erneut. Nach Deutschland kommt der Pokal trotzdem.











Nico Sturm reckte den Stanley Cup als letzter Spieler der Florida Panthers in die Höhe. Mit einem überlegenen 5:1 gegen die Edmonton Oilers gewann der deutsche Nationalspieler schon zum zweiten Mal in seiner Karriere die wichtigste Eishockey-Trophäe der Welt. Sein Landsmann Leon Draisaitl dagegen muss nach einer weiteren bitteren Enttäuschung weiter auf die Erfüllung seines größten sportlichen Traums warten: Wie im vergangenen Jahr scheiterte Edmonton an den Panthers, dieses Mal nach sechs von sieben möglichen Partien.