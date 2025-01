Niederlage für die Hisbollah: Nauaf Salam zum Neuen Regierungschef im Libanon ernannt

1 Nauaf Salam war Präsident des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. Foto: dpa/Peter Dejong

Im Libanon hat Präsident Joseph Aoun den Richter und Ex-Botschafter Nawaf Salam zum neuen Regierungschef ernannt. Zuvor hatte sich das Parlament für die Ernennung Salams ausgesprochen.











Im Libanon hat Präsident Joseph Aoun den Richter und Ex-Botschafter Nauaf Salam zum neuen Regierungschef ernannt. Aoun habe den derzeit im Ausland befindlichen Salam „einberufen, um ihn mit der Bildung einer neuen Regierung zu betrauen“, teilte Präsidialamtschef Antoine Schukeir am Montag nach dem Abschluss der parlamentarischen Beratungen über die Besetzung des Postens in Beirut mit. Salam werde voraussichtlich am Dienstag zurückkehren.