Niederlage beim HSV Hamburg: TVB Stuttgart ohne Gier – „das ist diesem Club nicht würdig“
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Jakob Nigg ist enttäuscht – die TVB-Handballer sind beim HSV Hamburg chancenlos. Foto: IMAGO/Jan Huebner

Es fehlten Galligkeit und Leidenschaft. Nach einem viel zu zahmen Auftritt verliert der TVB Stuttgart beim HSV Hamburg 26:31 und Trainer Misha Kaufmann spart nicht mit Kritik.

Auch im 16. Auswärtsspiel in dieser Saison hat es für den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart nicht zum ersten Sieg in fremder Halle gereicht: Beim HSV Hamburg setzte es vor 2956 Zuschauern in der Sporthalle Hamburg eine 26:31(11:16)-Niederlage. Trainer Misha Kaufmann hatte seine Spieler in einer Auszeit als „zahme Pferdchen“ bezeichnet. Und auch die Selbstkritik von Linkshänder Kai Häfner ging in diese Richtung: „Wir wollten uns gefühlt nie weh tun, wir waren nicht bereit, den extra Meter zu gehen. So hast du hier keine Chance“, sagte der 36-Jährge bei „Dyn“. Er war mit 5/3 Toren hinter Lenny Rubin (10) zweitbester Werfer seiner Mannschaft. Für den HSV traf Frederik Bo Andersen (7/3) am besten.

 

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Es war ein gebrauchter Tag für die ersatzgeschwächten Stuttgarter Handballer. Nach dem 17:25-Rückstand (45.) kämpften sie sich noch einmal auf 26:29 (58.) heran. Doch spannend wurde es nicht mehr. Das lag auch an zwei Paraden von HSV-Keeper Mohamed El-Tayar, der in der kommenden Saison zum TVB wechseln wird. „Es kam fast noch nie vor in dieser Saison, dass ich enttäuscht bin, aber heute schon. Denn wir wollen auf der Zielgeraden noch etwas reißen“, sagte Häfner. Trainer Kaufmann sparte mit deutlichen Worten nicht mit Kritik: „Heute bemängle ich Ausstrahlung, Wille, Gier, Charakter meiner Mannschaft. Das ist diesem Club nicht würdig.“

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Die Chance, es besser zu machen, bietet sich bereits am Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen die Rhein-Neckar Löwen. Für den ersten Auswärtssieg gibt es nur noch eine einzige Möglichkeit: Am 3. Juni (19 Uhr/EWS-Arena) im Derby bei Frisch Auf Göppingen.

Aufstellungen

HSV Hamburg: El Tayar (2 Paraden), Haug (8/1 P.); Gadza 2 Tore, Magaard 5, Kofler 1, Lassen 5, Jörgensen 5/1, Weller, El-Shobaky, Geenen 2, Botta, Bo Andersen 7/3, Olafsson 1, Sauter 3, Valiullin.

TVB Stuttgart: Kornecki (4/1 P.), Vujovic (1 P.); Max Häfner 1, Serradilla 2, Kynast, Lien 1, Schwaderer, Röthlisberger, Heydecke 1, Matzken 3, Zieker 2, Kai Häfner 5/3, Rubin 10, Nigg 1.

Saison 2025/26

Ergebnisse
TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29, TVB – TBV Lemgo Lippe 32:32, HSG Wetzlar – TVB 31:31, Bergischer HC – TVB 25:25, TVB – SC Magdeburg 26:30, HSV Hamburg – TVB 31:26.

Termine
TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)

 