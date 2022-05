1 Die U17 des VfB Stuttgart verpasst den Gewinn der Meisterschaft. Foto: IMAGO/Nico Herbertz

Die U17-Junioren des VfB Stuttgart krönen ihre herausragende Saison nicht mit dem Titel des Deutschen Meisters. So lief das Finale beim FC Schalke 04.















Große Enttäuschung bei der U17 des VfB Stuttgart: Das Team von Trainer Markus Fiedler verpasst im Gelsenkirchener Parkstadion die Deutsche Meisterschaft der B-Junioren. Beim FC Schalke 04 unterlagen die Weiß-Roten nach einer dramatischen Begegnung mit 2:3 im Elfmeterschießen. Zuvor hatte es nach 80 Minuten plus Verlängerung 1:1 gestanden.

Nach dem Erfolg im Halbfinale gegen Hertha BSC (1:0/2:1) musste der Verein mit dem Brustring auswärts antreten – die Knappen genossen in der entscheidenden Partie das Heimrecht. Unter den Augen von VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle entwickelte sich schnell eine ansehnliche und abwechslungsreiche Partie. Nach acht Minuten traf Paulo Fritschi die Latte des Gelsenkirchener Gehäuses. Auf der anderen Seite vergab Niklas Dörr (14.) eine aussichtsreiche Chance für die Königsblauen. Dennis Seimen entschärfte in der Folge den Versuch von Enes Kaan Rüzgar, der frei vor dem VfB-Keeper aufgetaucht war (28.). So ging es mit dem 0:0 in die Kabinen.

Nach der Pause erwischte der schwäbische Traditionsverein vor 3.150 Zuschauern einen Start nach Maß – und ging in der 53. Minute durch Kapitän Jan-Carlo Simic in Führung. Der Verteidiger schraubte sich nach einer Freistoßflanke von Samuele di Benedetto am höchsten und traf mit dem Hinterkopf. Die Schalker gaben sich allerdings nicht auf: Tristan Osmani (64.) nutzte einen Moment der Unachtsamkeit in der VfB-Abwehr und besorgte mit einem platzierten Schuss den Ausgleich für die Königsblauen. Nach dem unglücklichen Gegentor zeigten sich die Weiß-Roten aber unbeeindruckt – und drückten auf den nächsten Treffer. Zehn Minuten vor Schluss (70.) fischte S04-Torhüter Faaris Yusufu einen Schuss von Laurin Ulrich mit einer Glanzparade an den Querbalken. Nach Ende der regulären Spielzeit blieb es somit beim 1:1.

Nervenkrimi mit dem besseren Ende für S04

In der Verlängerung, die über zweimal zehn Minuten gespielt wurde, erarbeitete sich der VfB Stuttgart die erste große Chance: Den Versuch des eingewechselten Luca Battista konnte S04-Verteidiger Taylan Bulut aber mit Glück und Geschick abblocken. Samuele di Benedetto setzte seinen Schuss aus der Distanz kurz darauf gut einen Meter neben das Gehäuse der Schalker. In der 90. Minute war es erneut Luca Battista, dessen Kopfball von Faaris Yusufu auf der Linie pariert werden konnte. Der VfB dominierte die Verlängerung – doch ein Treffer sollte einfach nicht gelingen: Mike Huras traf nur den Pfosten (97.).

So ging es ins Elfmeterschießen – mit dem besseren Ende für den FC Schalke 04. Beim VfB Stuttgart trafen Dennis Seimen und Jan-Carlo Simic vom Punkt, während Laurin Ulrich, Benjamin Boakye und Samuele di Benedetto vergaben. Am Ende hieß es 3:2 für den neuen Deutschen Meister aus Gelsenkirchen.