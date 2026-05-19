Niederländische Royals: Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien feiern Silberhochzeit

Am 19. Mai 2001 gaben sich Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien das Jawort. Das niederländische Königshaus feiert ihre Silberhochzeit nun mit Fotos des großen Tages.
Ein feierlicher Anlass reiht sich an den nächsten: Wenige Tage nach dem 55. Geburtstag von Königin Máxima feiert das niederländische Königshaus die Silberhochzeit von Prinz Constantijn (56) und Prinzessin Laurentien (59). "Dieses Jahr sind Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien 25 Jahre verheiratet!", heißt es in einem Instagram-Post, den der offizielle Account des Königshauses veröffentlichte. Und weiter: "Heute vor 25 Jahren fand die kirchliche Trauung in der Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag statt." Das Paar heiratete am 19. Mai 2001 kirchlich, bereits zwei Tage zuvor hatte die standesamtliche Trauung stattgefunden.