Niederländische Royals: Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien feiern Silberhochzeit

Am 19. Mai 2001 gaben sich Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien das Jawort. Das niederländische Königshaus feiert ihre Silberhochzeit nun mit Fotos des großen Tages.

Ein feierlicher Anlass reiht sich an den nächsten: Wenige Tage nach dem 55. Geburtstag von Königin Máxima feiert das niederländische Königshaus die Silberhochzeit von Prinz Constantijn (56) und Prinzessin Laurentien (59). "Dieses Jahr sind Prinz Constantijn und Prinzessin Laurentien 25 Jahre verheiratet!", heißt es in einem Instagram-Post, den der offizielle Account des Königshauses veröffentlichte. Und weiter: "Heute vor 25 Jahren fand die kirchliche Trauung in der Grote of Sint-Jacobskerk in Den Haag statt." Das Paar heiratete am 19. Mai 2001 kirchlich, bereits zwei Tage zuvor hatte die standesamtliche Trauung stattgefunden.

Mit mehreren Fotos blickt das Königshaus auf den besonderen Tag zurück. Auf einem ist der jüngere Bruder von König Willem-Alexander (59) in seinem schwarzen Hochzeitsanzug zu sehen. Die Braut trägt ein hochgeschlossenes Kleid, eine funkelnde Tiara und einen langen Schleier. Eine weitere Aufnahme zeigt das Ehepaar bei einem Kuss auf dem Balkon, Prinzessin Laurentien winkt den Schaulustigen zu. Ein Bild der engsten Familie des Prinzen komplettiert die Fotoreihe: Seine älteren Brüder Willem-Alexander und der verstorbene Prinz Friso stehen auf der einen Seite des Brautpaares, seine Eltern Prinzessin Beatrix und Claus von Amsberg auf der anderen.

Sie begrüßten drei Kinder

Zahlreiche internationale Royals erschienen damals zur Hochzeit, darunter Kronprinzessin Victoria, Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit. Auch Mitglieder der Königshäuser aus Belgien, Jordanien und Japan reisten für die Feierlichkeiten nach Den Haag.

Ein Jahr später hatte das Paar bereits die nächsten freudigen Neuigkeiten zu verkünden: Im Juni 2002 kam Tochter Eloise zur Welt, 2004 folgte Sohn Claus-Casimir. Wieder zwei Jahre später machte Tochter Leonore van Oranje das Familienglück komplett.