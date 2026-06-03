Niederländische Royal: Prinzessin Ariane nimmt zum ersten Mal an einem Staatsbankett teil

Prinzessin Ariane der Niederlande wird bald eine besondere Premiere feiern: Ihr Debüt bei einem Staatsbankett steht an. Auf diese Royals trifft sie dort.

Ein besonderer Moment im niederländischen Königshaus steht an: Prinzessin Ariane (19) feiert ihr Debüt bei einem Staatsbankett. Die Teenagerin wird am 17. Juni zum ersten Mal bei einem Event dieser Art zu sehen sein. Die jüngste Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) wird dann niederländischen Medienberichten zufolge am Galadinner zu Ehren des japanischen Kaiserpaares teilnehmen. Kaiser Naruhito (66) und seine Frau Kaiserin Masako (62) werden die Niederlande für mehrere Tage besuchen.

Neben Prinzessin Ariane werden demnach auch Prinzessin Amalia (22), Prinzessin Beatrix (88), Prinzessin Margriet (83), Pieter van Vollenhoven (87) und Prinzessin Laurentien (60) beim Staatsbankett anwesend sein. Prinzessin Amalia gab bereits 2024 anlässlich des Besuchs des spanischen Königs Felipe (58) und Königin Letizia (53) ihr Debüt bei einem Staatsbankett. Prinzessin Alexia (20) war bisher noch nicht bei einer dieser Veranstaltungen anwesend.

Prinzessin Ariane geht bald an die Universität

Prinzessin Ariane der Niederlande ließ lange offen, was sie nach dem Schulabschluss vorhat. Am Königstag im April, der dieses Jahr in Friesland zum 59. Geburtstag ihres Vaters König Willem-Alexander stattfand, verriet die jüngste Tochter des Königspaares dann, wohin ihr Weg ab Herbst führen wird.

Im Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender NOS kündigte Prinzessin Ariane an, an der Technischen Universität Delft zu studieren. Ihr Fach: Luft- und Raumfahrttechnik. "Ich freue mich sehr über die Zulassung zum Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik. Das ist eine großartige Chance, über die ich mich sehr freue", sagte sie der Reporterin. Arianes Onkel Prinz Friso (1968-2013) hatte sich 1988 in Delft für genau dasselbe Fach eingeschrieben und schloss sein Ingenieurstudium dort 1994 ab.