Niederländische Royal: Prinzessin Ariane nimmt zum ersten Mal an einem Staatsbankett teil

Prinzessin Ariane der Niederlande wird bald eine besondere Premiere feiern: Ihr Debüt bei einem Staatsbankett steht an. Auf diese Royals trifft sie dort.
Ein besonderer Moment im niederländischen Königshaus steht an: Prinzessin Ariane (19) feiert ihr Debüt bei einem Staatsbankett. Die Teenagerin wird am 17. Juni zum ersten Mal bei einem Event dieser Art zu sehen sein. Die jüngste Tochter von König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) wird dann niederländischen Medienberichten zufolge am Galadinner zu Ehren des japanischen Kaiserpaares teilnehmen. Kaiser Naruhito (66) und seine Frau Kaiserin Masako (62) werden die Niederlande für mehrere Tage besuchen.