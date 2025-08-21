Prinzessin Beatrix und ihre Schwester Prinzessin Margriet sind auch mit über 80 Jahren für das niederländische Königshaus aktiv. Während sich die frühere Königin dem musikalischen Nachwuchs widmet, wird es bei ihrer Schwester sportlich.
Sie könnten längst im Ruhestand sein, doch sie zeigen sich als fleißige Repräsentantinnen der Krone: die ehemalige niederländische Königin und heutige Prinzessin Beatrix (87) und ihre Schwester, Prinzessin Margriet (82). Wie der Palast am Donnerstag auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt, war die eine kulturell unterwegs, die andere sportlich.