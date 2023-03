1 Der Kanalschacht, in dem ein Passant eine kopfüber steckende Leiche entdeckt hat, befindet sich neben einer Landstraße in Niederkassel-Lülsdorf. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Grausiger Fund: In einem Kanalschacht bei Niederkassel entdeckt ein Passant am Sonntagmorgen einen männlichen Leichnam. Die Polizei kann den mutmaßlichen Täter schnell ausfindig machen: In der Wohnung des Opfers.









Die Polizei hat nach dem Fund eines kopfüber in einem Kanalschacht steckenden Leichnams noch am selben Tag einen 40 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Köln am Sonntag mitteilten, wurde er in der Wohnung des getöteten 46-Jährigen angetroffen. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur gehen die Ermittler davon aus, dass die Wohnung in der Nähe des Leichen-Fundortes auch der Tatort ist. Über die näheren Hintergründe der Tat wurde zunächst nichts bekannt.

Ein Passant hatte den Leichnam am frühen Sonntagmorgen an einer Landstraße in Niederkassel unweit der Kölner Stadtgrenze entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Leiche war laut Polizei mit Split bedeckt. In der Nähe wurde eine Schubkarre gefunden, mit der der Split möglicherweise zu dem Schacht gefahren wurde. Eine Mordkommission ermittelt.