Niederbayern: Via Notruf: Mann droht mit Tötung eines Menschen im ICE

1 Der Anrufer meldete sich via Notruf aus einem ICE. (Symbolbild) Foto: dpa/Henning Kaiser

Bei der Polizei klingelt das Telefon. Ein Mann ruft aus dem ICE an. Er sagt, er habe eine Waffe und will jemanden töten.











Ein Mann hat aus einem ICE in Niederbayern den Notruf gewählt und damit gedroht, einen anderen Menschen zu töten. Der 21-Jährige gab am Montagabend an, eine Waffe bei sich zu haben, teilte die Bundespolizei mit. In Plattling (Landkreis Deggendorf) sollte demnach ein ihm nahestehender Mensch in den Schnellzug steigen, der er töten wollte. Laut Angaben der Polizei ging der Notruf am Montagabend gegen 19.30 Uhr ein.